На Урале возбудили уголовное дело из-за сливов отходов в реку Пышма

В Свердловской области по материалам природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности, повлекшее причинение вреда здоровью человека или окружающей среде) по факту слива бытовых отходов в реку Пышма. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по сообщению в СМИ о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма на территории Белоярского городского округа. По данным надзорного ведомства, в период до 24 февраля неизвестные слили вредные продукты хозяйственной деятельности на почву с последующим стеканием в реку, что повлекло загрязнение земель и причинение вреда окружающей среде.

По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно правовой оценки. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.