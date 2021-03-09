В Башкирии возбудили уголовное дело на сотрудников Управления капстроительства

В Уфе по итогам проверки городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту оплаты недостроенного детского сада в Демском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ) возбуждено на неустановленных должностных лиц Управления капитального строительства Башкирии.

Как было установлено в результате прокурорского надзора, в декабре 2018 года Управление капстроительства без проведения торгов заключило с ФГУП «Управление строительства № 3 ФСИН России» гоконтракты на строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставку оборудования для детского сада на общую сумму более 227 млн руб. Генподрядчиком строительства являлось уфимское ООО «Промэнерго», которое должно было завершить работы в ноябре 2019 года.

Несмотря на то, что подрядчик не исполнил условия договора, и отсутствие заключения госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору о соответствии объекта проектной документации, должностные лица управления приняли объект и оплатили фактически невыполненные работы, говорится в сообщении прокуратуры республики.

Сданный в 2019 году детский сад до сих пор не введен в эксплуатацию.

ООО «Строительная компания «Промэнерго», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в феврале 2003 года в Уфе. Компания на 75% принадлежит Айрату Тимергалину, на 25% — Тимуру Акмалетдинову. Выручка предприятия в 2019 году составила 154,6 млн руб., чистая прибыль — 626 тыс. руб. В 2020 году компания заключила два госконтракта на общую сумму 2,8 млн руб.

Майя Иванова