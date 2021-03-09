Коллекторы выкупили долги физлиц перед банком «Ассоциация»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на торгах продало право требования лишенного лицензии банка «Ассоциация» к 1799 физическим лицам. АСВ, как ликвидатор нижегородского банка, просило 374 млн руб. за право требования краткосрочной кредиторской задолженности с граждан.

В итоге долги физлиц с дисконтом выкупило коллекторское агентство ООО «Нэйва» из Москвы, предложив за них 206,5 млн руб. В отчетности отмечается, что в проданной кредиторской задолженности имеются судебные решения о взыскании с заемщиков почти 40 млн руб. Также ликвидатор на торгах «Российского аукционного дома» реализовал права требования банка к ряду коммерческих фирм.

Напомним, «Ассоциацию» лишили лицензии после того, как ЦБ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд руб. Регулятор предписал доформировать резервы, что привело к полной утрате собственного капитала банка. В сентябре 2019 года по заявлению Центробанка арбитражный суд признал банк банкротом и открыл конкурсное производство. В реестр кредиторов «Ассоциации» были включены требования 1,3 тыс. физических и юридических лиц на 11 млрд руб.

В октябре 2020 года бывшие акционеры «Ассоциации» рассчитались с неаффилированными кредиторами третьей очереди, перечислив им 1,13 млрд руб. требований, приобретенных по договору оферты. АСВ в сентябре 2020 года завершило расчеты с кредиторами первой очереди. Более 900 вкладчиков получили 7,2 млрд руб. Расчет с кредиторами первой очереди произошел за счет кредитного портфеля «Ассоциации», который составил 4,94 млрд руб., и средств, находившихся в кассе и на корреспондентских счетах банка на момент отзыва лицензии.

Иван Сергеев