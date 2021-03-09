Скончался бывший руководитель ГУВД Свердловской области Валерий Краев

На 73-ем году жизни скончался бывший начальник ГУВД Свердловской области Валерий Краев, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Генерал Краев возглавлял главное управление с 1996 по 1999 год.

Валерий Краев родился в 1948 году. С июня 1988 года возглавлял УВД Мурманской области. В 1996 году был назначен начальником ГУВД Свердловской области. В 1999 году был отправлен в отставку, которому предшествовал скандал — в МВД поступила видеозапись, на которой Валерий Краев отмечал день рождения в Сочи якобы в компании уголовных авторитетов. Однако спецкомиссия министерства ничего противозаконного в его действиях не нашла, а сам генерал все обвинения в связях с мафией опровергал.

С 1999 по 2000 год Валерий Краев участвовал в боевых действиях в Дагестане и Чечне. Награжден двумя орденами Мужества, государственными, ведомственными наградами Минюста, МВД и Минобороны России.

Михаил Мананников