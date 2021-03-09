Судебный спор минтранса Приамурья и ФАС по концессии аэропорта завершен «мировой»

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску министерства транспорта Амурской области к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) — стороны заключили мировое соглашение. Региональный минстранс требовал признать незаконным решение об отмене итогов конкурса на реконструкцию и управление аэропортом Благовещенска в рамках концессии.

По концессионному соглашению, которое заключается на 30 лет, должен быть построен терминал международных авиалиний, включая обустройство воздушного пункта пропуска пропускной способностью не менее 300 пассажиров в час. Кроме того, предусмотрена реконструкция грузового комплекса с увеличением мощности до уровня не менее 6 тыс. т груза в год, расширение привокзальной площади. Предусмотренный объем инвестиций по условиям конкурса — 2,756 млрд руб.

В сентябре прошлого года были подведены итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции, модернизации и эксплуатации объектов инфраструктуры международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) для обслуживания международных и внутренних авиалиний. Участниками торгов стали ООО «Дальневосточная концессионная компания», компания «Красинвест» и ООО АБС. Победителем была признана компания АБС, однако «Красинвест» направил жалобу в антимонопольную службу, посчитав, что при оценке конкурсных предложений организатор допустил нарушения. ФАС частично признала обоснованными претензии недовольного участника торгов, потребовав отменить итоги конкурса. Минтранс Приамурья оспорил это решение, обратившись в январе 2021 года с иском в Арбитражный суд Москвы.

В итоге стороны решили заключить мировое соглашение, по которому минтранс области должен отменить результаты конкурса не позднее одного месяца со дня вступления соглашения в силу. После отмены протоколов министерство должно провести повторную оценку конкурсных предложений, с учетом замечаний ФАС.

Майя Зорина, Благовещенск