В Кургане возбудили уголовные дела о подделке протоколов при передаче домов УК

По материалам прокурорской проверки в Кургане возбудили несколько уголовных дел по фактам подделки решений собственников многоквартирных домов о передаче жилья под управление ООО «Новая волна Курган».

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в ходе проверки появившейся в СМИ информации о незаконной передаче домов подтвердились факты подделки протоколов общих собраний жильцов дома №179 по улице Советская и №40 на ул. Аргентовского. Полиция по материалам прокуратуры возбудила два дела по ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). После проверки процедуры перехода других многоэтажек в Кургане под управление ООО «Новая волна Курган» было возбуждено еще два аналогичных дела по домам на улицах Б. Петрова и Уральской. Проверки продолжаются еще по трем зданиям на улицах Кремлева, Станционной и Гоголя.

Ситуацию с восстановлением жилищных прав граждан контролирует прокуратура области.