Суд в Москве взыскал с Тутаевской ПГУ 3,3 млрд рублей

Арбитражный апелляционный суд 9 марта оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с находящейся в Ярославской области АО «Тутаевская ПГУ» 3,3 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию из апелляционного арбитражного суда.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 15 декабря 2020 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» о взыскании с АО «Тутаевская ПГУ» 3,3 млрд руб. Иск госкорпарации был удовлетворен в полном объеме. По данным «Интерфакса», общая сумма взыскания включает в себя 1,7 млрд руб. основного долга, 763,4 млн руб. процентов и 796 млн руб. неустойки.

Напомним, что госкорпарация «ВЭБ.РФ» в начале марта 2020 года подала исковое заявление к АО «Тутаевская ПГУ» в арбитражный суд Ярославской области. 8 июля суд в Ярославле удовлетворил ходатайство ответчика о передаче дела на рассмотрение в арбитражный суд города Москвы. Ответчик объяснил свою просьбу тем, что в кредитном соглашении было указано, что разрешение споров должно проходить в столичном суде. В определении ярославского арбитражного суда было указано, что госкорпорация не возражает против передачи дела.

АО «Тутаевская ПГУ» является дочерней компанией АО «Ярославской генерирующей компании», а ее акции находились в залоге у «ВЭБ.РФ». Госкорпорация выдавала кредиты ЯГК на 2,4 млрд руб. с начала строительства Туаевской парогазовой теплоэлектростанции в 2011 году. Платить по кредитам ЯГК не смогла.

В качестве третьего лица в процессе заявлена компания АО «Ярославская генерирующая компания». АО «ЯГК» – крупнейшая энергокомпания Ярославской области. Учредителем компании является правительство региона. В 2015 году было возбуждено дело о банкротстве ЯГК. В ноябре 2018 года она была признана банкротом.

Строительство Тутаевской парогазовой теплоэлектростанции мощностью 52 мегаватта началось в 2011 году. Планировалось завершить стройку в 2015 году. Однако ввод ПГУ в эксплуатацию несколько раз откладывался.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что 29 октября 2020 года Тутаевская парогазовая теплоэлектростанция была введена в эксплуатацию. В настоящее время ПГУ работает в штатном режиме. «Тутаевская ПГУ» производит и продает тепловую энергию (отопление и горячую воду) для потребителей в городе Тутаеве.

Антон Антонов