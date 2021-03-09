В Черноземье подтверждено 22 летальных случая от коронавируса за сутки

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 748 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 218 353 человек. За сутки зафиксировано 22 летальных случая —13 в Воронежской области, по два в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях, три в Белгородской (всего 4303 случая). За минувший день выздоровели 611 (всего 198 226) человек.

В Белгородской области зафиксировано 93 новых случая COVID-19 (всего 32 305), выздоровели шесть (всего 29 613), умерли за все время пандемии — 508.

В Воронежской области — 260 новых случаев (всего 70 371), новых выздоровевших — 289 (всего 64 554), умерли за все время пандемии — 2028.

В Курской области — 115 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 31 802), выздоровели 108 (28 524), смертельных случаев с марта 2020 — 486.

В Липецкой области зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса (всего 25 591), новых выздоровевших 77 (всего 22 161), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 457.

В Орловской области — 79 новых случаев (всего 31 012), выздоровели 93 (всего 28 257), умерли с начала пандемии — 461.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 103 диагноза коронавируса (всего 27 272), новых выздоровевших 38 (всего 25 117), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 363.

Ирина Лобанова