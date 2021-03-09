Депутат сообщил о вывозе снега на возвращенную в госсобственность землю САЗа

На возвращенные в государственную собственность земли бывшего Саратовского авиационного завода вывозят снег и грязь. Об этом в своем Telegram-канале «Пара слов» сообщил депутат госдумы Николай Панков по итогам визита на объект. Он отметил, что «при необходимости» может обратиться по этому вопросу в прокуратуру.

Он напомнил, что в госсобсвенность возвращено 269,6 гектара из 290 га (остальная территория застроена), и ее «нужно использовать в интересах жителей». Среди вариантов использования – создание индустриального парка.

Сегодня господин Панков вместе с ветераном САЗа Александром Бернадским и руководителем территориального управления Росимущества Екатериной Мережниковой посмотрели территорию в 30 га на улице Пензенской. Для создания здесь технопарка необходимо изменить вид разрешенного использования земли, однако это находится в компетенции городской администрации.

Марина Ковалева