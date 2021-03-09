На девяти донских территориях ситуация с COVID-19 остается неблагополучной

По итогам еженедельного мониторинга в «красную» зону по коронавирусу вошли девять территорий, а именно Гуково, Багаевский, Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Константиновский, Матвеево-Курганский, Неклиновский и Тацинский районы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В «зеленой» зоне находятся Милютинский, Песчанокопский, Родионово-Несветайский и Усть-Донецкий районы. Ситуация с коронавирусом на остальных территориях региона оценивается как удовлетворительная.

Напомним, февраля в Ростовской области действует карта, которая формируется по системе «Светофор». Она формируется по следующим критериям: заболеваемость на 100 тыс. населения за предыдущую неделю, заболеваемость внебольничной пневмонией, уровень тестирования населения, процент использованной вакцины, загруженность коечного фонда для лечения пациентов с подозрением на коронавирус, соблюдение ограничительных мер. По итогам анализа территориям присваивается соответствующий цвет — зеленый, жёлтый или красный. В частности, карта помогает принимать решения по смягчению коронаврусных ограничений на территориях региона.

Наталья Шинкарева