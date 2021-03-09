Заместителем уральского полпреда назначена Татьяна Костарева

Новым заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) назначена Татьяна Костарева. Распоряжение о назначении на должность подписал руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, сообщили в пресс-службе полпредства.

Напомним, место стало вакантным после ухода Виктора Дубенецкого. Одной из возможных причин могло стать назначение нового полпреда — в ноябре 2020 года бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев вменил на посту полпреда Николая Цуканова, которого назначили старшим вице-президентом «Ростелекома».

Татьяна Костарева в 1997-2002 годах работала консультантом постоянной комиссии Тюменской областной думы. С 2002 по 2005 годы занимала должность вице-губернатора, в январе 2006 года была назначена руководителем аппарата главы региона. В 2010-2018 годах занимала должность заместителя губернатора и руководителя аппарата. С июня 2018 года работала директором административно-кадрового департамента министерства строительства и ЖКХ РФ, с февраля 2019 года по ноябрь 2020 года — статс-секретарем—заместителем министра.