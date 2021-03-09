В Краснодаре мужчина задержан за попытку похитить девушку

Житель Краснодара задержан за нападение на свою знакомую с попыткой похитить ее, сообщило следственное управление СКР по краю. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы с применением насилия, опасного для здоровья (ч.2 ст.127 УК РФ).

Инцидент с попыткой похищения произошел утром 8 марта на одной из центральных улиц Краснодара. Проходивший по улице мужчина снял на видео, как другой мужчина гонится за девушкой, затаскивает в багажник своей машины и бьет по лицу. Очевидец вызвал полицию, патруль ППС заблокировал машину злоумышленника, задержал его и передал сотрудникам СУ СКР. Девушку доставили в больницу, у нее диагностирован перелом носа.

Анна Перова, Краснодар