В Красноярском крае ужесточается надзор в сфере организации школьного питания

Власти Красноярского края сообщили об ужесточении надзора в сфере организации питания школьников. В частности, власти намерены создать реестр добросовестных поставщиков качественных продовольственных продуктов. «Необходимо все-таки, чтобы детей кормили те, в ком мы уверены» - сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Проверки краевого Роспотребнадзора после массового отравления детей в Красноярске показали, что система организации питания школьников неэффективна, а контроль за качеством продуктов недостаточный, сделали вывод в ведомстве.

Руководитель надзорного органа Дмитрий Горяев сообщил, что всего с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом (острой кишечной инфекцией) среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет. В настоящее время 24 ребенка продолжают получать лечение в больницах.

Расследование Роспотребнадзора подтвердило, что источником заражения стали салаты, приготовленные из свежих овощей. Организацией питание в тех школах, где выявлены отравления, занималось ООО «Развитие», поставкой продукции - ООО «Респект» и СПК «Аленушка», сообщает краевое правительство. На всех предприятиях выявлены многочисленные нарушения. По решению судов деятельность ООО «Респект» и СПК «Алёнушка» приостановлена на 85 суток. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.

По фактам отравления красноярских школьников было возбуждено два уголовных дела по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Анастасия Вещикова, Красноярск