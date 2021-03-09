ГК «Ростов-Дон» обыграл хорватскую «Подравку» в гостевом матче

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» выиграл у хорватского клуба «Подравка» в гостевом мачте 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21 со счетом 29:20. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Счет открыл «Ростов-Дон». Уже на пятой минуте хорватская команда сравняла счет и вырвалась вперед — 3:2. На девятой минуте ростовчанкам удалось увеличить преимущество на два мяча. Первая половина встречи окончилась со счетом 17:10 в пользу «Ростов-Дона».

Во втором тайме ростовская команда сохраняла преимущество в 5-8 мячей. Игра закончилась со счетом 29:20.

Наталья Шинкарева