Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самыми большими квартирами в продаже

Самой большой квартирой в Екатеринбурге является трехуровневый пентхаус с террасой в доме на ул. Московской, 66, следует из данных ЦИАН. Стоимость квартиры площадью 550 кв. м. составляет 63,5 млн руб. Так, Екатеринбург занял девятое место в рейтинге городов России, в которых можно найти недвижимость сверхкрупного формата.

В пентхаусе три мастер-спальни, каждая из которых имеет собственную гардеробную и санузел. Кроме того, есть еще санузел и гардеробная для гостей. «Начиная с сентября прошлого года прайс объекта постепенно понимается, приближаясь к рыночно обоснованному значению – 62,0 млн руб.», — отметили аналитики ЦИАН.

Самая большая российская квартира за пределами Москвы находится в Сочи. Ее площадь составляет 2 тыс. кв. м., а стоимость — 567 млн руб.