Около 44 тысяч жителей Ярославской области привились от коронавируса

В Ярославской области первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошли почти 44 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Для профилактики COVID-19 в Ярославской области используется вакцина «Спутник V».

В пресс-службе отметили, что по состоянию на 9 марта, в регионе развернуто 47 пунктов вакцинации в 30 медицинских организациях. Также, задействовано 29 мобильных медицинских бригад и 16 мобильных прививочных пунктов для проведения иммунизации населения против коронавирусной инфекции вне стационарных пунктов вакцинации.

«Доставка граждан, проживающих в сельской местности, до пунктов вакцинации и обратно происходит с использованием автомобильного транспорта, закупленного для центров социальной защиты»,— уточнили в пресс-службе.

По информации пресс-службы администрации города Рыбинска, первый этап вакцинации прошли более 6.1 тыс. человек. Полный курс, состоящий из двух этапов, прошли более 3.8 тыс. жителей Рыбинска.

«Для проведения массовой вакцинации среди населения с начала кампании в городские медучреждения поступило более 10,2 тыс. доз препарата»,— уточнили в пресс-службе администрации.

Дарья Сабаева