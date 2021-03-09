В Татарстане выявили 51 новый случай COVID-19

За сутки в Татарстане подтвердили 51 новый случай коронавируса. Один из них оказался завозным, остальные — контактными. 19 человек доставлены в больницы, 32 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших — 27 человек старше 60 лет. В Казани выявили 18 новых случаев, в Набережных Челнах — 12, в Зеленодольском районе — шесть, в Нурлатском — три, в Верхнеуслонском, Высокогорском, Лениногорском — по два, в Арском, Буинском, Кукморском, Лаишевском, Нижнекамском и Новошешминском — по одному.

Всего на 9 марта в Татарстане зарегистрирован 18 435 случаев COVID-19. Излечились 15029 человек, включая одного за сутки. Скончались 364 человека.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"