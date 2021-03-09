Новые бесплатные онлайн-сервисы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от Банка РНКБ Теперь любой предприниматель, даже являющийся клиентом другого банка, сможет бесплатно в онлайн-режиме подготовить декларации УСН и ЕНВД, выставить счет и даже при необходимости закрыть ИП.

Сервис подготовки деклараций УСН и ЕНВД позволяет предпринимателю за несколько минут сформировать документы, с помощью робота выполнить проверку, а также в автоматическом режиме рассчитать суммы платежей согласно всем требованиям ФНС.

Сервис выставления счетов в первую очередь востребован предпринимателями, которые самостоятельно ведут свой бухгалтерский учет. Данный сервис позволяет мгновенно сформировать счет на оплату товаров или услуг, чтобы оперативно уведомить контрагента о необходимости перечислить средства. Этой услугой могут воспользоваться как предприниматели – клиенты РНКБ, так и клиенты других банков. Кроме того, онлайн-сервис обладает удобным функционалом: автозаполнение реквизитов, автоматический расчёт НДС, выбор причины отсутствия НДС, личный кабинет с возможностью сохранять счета, графическая подпись и печать, а также быстрая отправка счета партнёру.

А для тех, кто по каким-либо причинам решил приостановить свою предпринимательскую деятельность, либо решил перейти в статус самозанятых, будет удобен онлайн-сервис закрытия ИП. Документ заполняется автоматически по форме Р26001 с двухмерным штрих-кодом ГОСТ Р 51294.9-2002, а удобный чек-лист поможет оперативно пройти все этапы закрытия ИП. Стать самозанятым можно в мобильном приложении РНКБ, процедура займет не больше двух минут.

Новые сервисы уже доступны на сайте Банка в разделе «Юридическим лицам».