Нововоронежская АЭС отчиталась о 737 млн рублей дополнительной выручки в феврале 2021 года

Свыше 2,547 млрд кВтч электроэнергии выработала Нововоронежская АЭС за февраль 2021 года, обеспечив 737,17 млн руб. дополнительной выручки, сообщила пресс-служба АЭС. Потребителям энергосистемы Центра России было передано более 2,382 млрд кВтч электроэнергии. Плановое задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России перевыполнено на 3%.

За первые два месяца 2021 года объём электроэнергии, выработанной Нововоронежской АЭС, составил свыше 5 млрд кВтч. По словам главного инженера НВАЭС Сергея Витковского, выработка АЭС за февраль 2021 года составила 14,5% от выработки всех АЭС России. Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии, снабжая электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона. В настоящее время в работе находятся энергоблоки № № 4, 5, 6 и 7.

Ирина Лобанова