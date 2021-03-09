«Технопром-2021» пройдет в Новосибирске в конце августа

Международный форум технологического развития «Технопром-2021» состоится в Новосибирске в период с 25 по 27 августа. В рамках форума планируется также проведение XV Сибирской венчурной ярмарке, XII Международного сибирского форума «Индустрия информационных систем» и форума трансфера технологий.

В феврале губернатор Андрей Травников предложил провести Технопром-2021 под знаком Года науки и технологий. «Акцент программы форума будет сделан на то, как сблизить науку, технологии, индустрию и выстроить кооперационные цепочки, которых сегодня не хватает российским исследователям и промышленникам», - сообщает облправительство.

В 2019 году форум посетили 8,5 тыс. человек. В 2020 году проведение форума было отменено из-за коронавирусных ограничений.

Оксана Павлова