С мая «Ласточка» будет ездить по маршруту «Владикавказ — Туапсе — Владикавказ»

С 1 мая у поезда «Ласточка» появится новый межрегиональный маршрут «Владикавказ — Туапсе — Владикавказ», сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Таким образом, маршрут соединит Краснодарский край, Адыгею, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

Как отмечается в сообщении, поезд будет курсировать через день, отправляясь из Владикавказа по нечетным дням, а по четным – из Туапсе. Поезд №831/832 будет выезжать из Владикавказав 05:50 и прибывать в Туапсе в 15:56 того же дня. Обратно состав будет отправляться из Туапсе в 11:42 и приезжать во Владикавказ в 21:45. На пути следования предусмотрены остановки на станциях: Беслан, Муртазово, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысская, Армавир, Котляревская, Курганная, Гиагинская, Белореченская, Тверская, Хадыженская и Греческий.

Наталья Шинкарева