Ярославский почтовый Рэмбо стал победителем всероссийского конкурса «Героям - быть!»

Почтальон из Пошехонского района Ярославской области Сергей Кондаков стал победителем Всероссийского проекта «Героям - быть!», сообщается на официальном сайте проекта. В сообщении отмечается, что он стал первым в номинации «Народный герой», победитель которой определялся открытым голосованием жителей страны. Церемония награждения победителей конкурса, на которую приехали представители 22 регионов России, прошла в минувшие выходные в Москве.

Работающий почтальоном в «Почте России» Сергей Кондаков доставляет почту на вездеходе-болотоходе в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Пошехонского района. Местные жители называют его «почтовым Рэмбо».

«Сергей Кондаков доставляет местным жителям почту, пенсии, лекарства и продукты. Его с нетерпением ждут жители отдаленных деревень Меньково и Красный Яр, которые находятся на самой границе Ярославской и Вологодской областей. Дорога занимает три часа только в одну сторону»,— рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Всероссийский проект «Героям – быть!» существует уже шесть лет. Проводится он по инициативе АНО Центр социальных проектов «Быть человеком».

Антон Антонов