Сдвоенный поезд с рельсовыми автобусами запустили на маршруте Ижевск-Нефтекамск

Сдвоенный поезд из двух составов рельсовых автобусов РА-3 совершил свой первый рейс сообщением Ижевск-Нижнекамск 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии.

«В связи с большим пассажиропотоком в праздничные дни была увеличена составность пригородных поездов №№ 6675/6676, 6677/6678 сообщением Ижевск-Нижнекамск-Ижевск с учетом сдвоенного состава РА-3. В Ижевском регионе и на ГЖД такая практика впервые, она будет продолжена и в дальнейшем. Решение об увеличении состава было принято на период праздничных дней, когда количество пассажиров в разы больше»,— говорится в сообщении.