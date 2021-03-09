В Волгограде СК организовал проверку из-за гибели двух школьников

В Волгограде Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту обнаружения тел двух 16-летний подростков. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как уточнили в ведомстве, в одном из гаражей на улице Борьбы Тракторозаводского района города в автомобиле были обнаружены тела двух несовершеннолетних. По предварительным данным, машина якобы принадлежит матери одного из погибших школьников. Со слов женщины, он вместе с другом отогнал автомобиль в гараж, после чего подростки закрыли ворота бокса и снова сели в салон транспортного средства.

Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины их смерти, уточнили в управлении.

Мария Шахрай