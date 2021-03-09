Число обращений к детскому омбудсмену в Татарстане снизилось на 9%

В 2020 году к уполномоченному по правам ребенка в Татарстане поступило 1787 обращений. Это на 9,3% меньше, чем годом ранее, когда было 1970 обращений. Об этом на заседании комитета Госсовета по социальной политике сообщила Ирина Волынец, которая занимает должность детского омбудсмена с сентября прошлого года.

Госпожа Волынец добавила, что в прошлом году аппарат омбудсмена организовал 735 проверок. В том числе были проверены 31 детское учреждение, 35 муниципальных служб. Омбудсмен вынес 52 заключений о нарушении прав ребенка. По ее словам, нарушения были устранены.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"