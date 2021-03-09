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МП Лебедева концерна «Калашников» прошел госиспытания

Модульный пистолет Лебедева концерна «Калашников», разрабатываемый по техническому заданию Росгвардии, успешно прошел государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Это очень важное событие для группы "Калашников", завершающее целый цикл работ. И хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств»,— подчеркнул гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.

Напомним, что ранее государственные испытания завершил ПКЛ — компактный пистолет Лебедева. Он был создан в интересах МВД.

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