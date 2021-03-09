Умерла автор детективов Татьяна Полякова

Писательница Татьяна Полякова умерла 8 марта в возрасте 61 года, сообщила ее менеджер Валерия Сергеева. Причина смерти — онкологическое заболевание. Прощание состоится 10 марта.

«Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре»,— сообщила госпожа Сергеева ТАСС.

Татьяна Полякова — автор детективных романов. На сайте издательства «Эксмо» сообщается, что она написала 94 романа. По данным Российской книжной палаты, в 2020 году госпожа Полякова заняла пятое место в списке самых издаваемых в России авторов (476 тыс. экземпляров книг). Во главе списка были Стивен Кинг, Дарья Донцова, Александра Маринина и Рэй Брэдбери.

Госпожа Полякова родилась во Владимире. Первую книгу «Ставка на слабость» она написала на спор в 1997 году. После у нее в среднем выходило по три-четыре произведения в год. По романам писательницы сняли фильмы «Тонкая штучка», «Чёрта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».