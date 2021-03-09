В Суксуне ищут подрядчика для установки памятника первому пароходу

Администрация Суксунского городского округа объявила электронный аукцион на устройство информационной площадки с установкой памятника первому пароходу. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, площадка должна быть оборудована скамьей, урной, светильником, мраморным информационным стендом с выгравированным пароходом и надписью «На этом месте весной 1841 года первый пароход с железным корпусом „Никита Демидов“ был выведен по речке Суксунчик в реку Сылву». Площадку нужно выложить тротуарной плиткой и оградить цепью. Объект необходимо сдать в эксплуатацию до 31 августа 2021 года. Максимальная цена контракта определена в 580 тыс. руб. Аукцион пройдет 19 марта.