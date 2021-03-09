Лишь четверть семей в Татарстане может позволить себе квартиру в ипотеку

Лишь 25,5% семей Татарстана могли позволить себе купить квартиру в ипотеку в 2020 году. Республика заняла 72-е место в рейтинге российских регионов по доступности ипотечного кредита. Исследование провели специалисты РИА «Нoвости».

Эксперты подсчитали долю семей, у которых есть возможность приобрести двухкомнатную типовую квартиру, взяв ипотечный кредит. В среднем в России число таких семей составило в 2020 году 32,7%.

Лидером по данному показателю в стране стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там квартиру в ипотеку могли себе позволить 71,6% семей. Втрое место заняла Магаданская область (65,7%). Тройку лидеров замкнул Ханты-Мансийский автономный округ (56,6%).

"Ъ-Казань"