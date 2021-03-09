Житель Саратовской области не смог через суд вернуть потраченные на бывшую подругу средства

Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал жителю Петровского района во взыскании с его бывшей подруги денежных средств в размере 77,4 тыс. руб., потраченных им на нее за период их личных взаимоотношений. Этот случай содержится в обзоре судебной практике как прецедентный.

Из документа следует, что житель региона захотел взыскать с женщины, с которой у него в период с февраля 2018 года по 11 января 2019 года были романтические взаимоотношения, потраченные на нее денежные средства. К иску была приложена распечатка переводов на счет ответчицы за указанный период. Из нее следует, что истец «по собственной инициативе» оплачивал ответчице услуги сотовой связи и переводил деньги на покупку продуктов для «организацию ужинов» и «совместных встреч». Всего за указанный период было сделано 57 переводов.

По мнению истца, эти деньги он передавал ответчице по заключенному устно договору займа, однако она их не вернула. Суды двух инстанций признали их «несновательным обогащением» и постановили вернуть заявителю с компенсацией судебных расходов и трат на адвоката. Однако кассационная инстанция пересмотрела эти решения. Доводы ответчицы о том, что переводы осуществлялись на безвозмездной основе, в силу имевшихся на тот момент личных отношений, были признаны «заслуживающими внимания», а денежные средства – не подлежащими возврату.

Марина Ковалева