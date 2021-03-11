Как россияне понимают цвет

Ученые Смоленского государственного университета изучают особенности цветонаименования. Проект «Картография цвета», который реализует лаборатория цвета СмолГУ, призван объяснить, как меняется восприятие цвета с возрастом и как перестраивается вся система ассоциаций, а также чем объясняются выявленные различия.

Исследования, поддержанные Российским фондом фундаментальных исследований, начались в 2017 году. Ученые опросили более 55 тыс. людей в возрасте от 16 до 98 лет, им демонстрировали цветовые образцы и просили подобрать для каждого подходящее цветонаименование. Каждый цветовой образец был задан числовым кодом, система трехмерных координат помогла увидеть конкретное обозначение оттенка для каждого человека.

Собранные данные помогли исследователям понять структуру цветонаименований русского языка и построить ее модель. Проведенные эксперименты показали, что словарь цветообозначений у современных носителей русского языка заметно различается. У мужчин он принципиально другой по сравнению с женским: они делят цветовой спектр на части более грубо и практически не используют популярные у женщин «рыночные» цвета типа фуксии или жемчужного. Женщины же лучше различают, быстрее определяют и называют оттенки, при этом они чаще обращают внимание на яркость (ярко-розовый, ярко-сиреневый, ярко-зеленый). Мужчины обычно говорят о базовых элементах спектра: о красном, синем, зеленом цветах. Женщины, как правило, используют при этом такие термины, как цвет морской волны, слоновой кости, розовато-лиловый, яблочно-зеленый.

Система цветообозначений заметно меняется и с возрастом, потому что люди по-другому начинают воспринимать цвета.

«В центре внимания специалистов “съедобные” цветонаименования — термины цвета, производные от различных видов еды (овощей, фруктов, напитков и иных продуктов питания). Проведенный анализ показывает, что молодые носители русского языка, называя оттенки, часто сравнивают их по цвету с различными сладостями — шоколадом, сахарной ватой, ирисом, сахаром, печеньем, щербетом, медом, кремом, карамелью, мороженым, джемом, ванилью и даже жевательной резинкой. Люди старше 40 лет используют в качестве объектов для сравнения другие виды еды, чаще всего различные овощи — свеклу, редис, горох, кабачок, картофель, огурец, паприку, тыкву и другие»,— говорит руководитель лаборатории цвета, профессор кафедры социологии, философии и работы с молодежью СмолГУ Юлия Грибер.

По ее словам, количество цветонаименований у пожилых людей заметно сокращается и многие цвета выглядят для них совершенно по-другому.

Результаты четырехлетней работы представят в августе 2021 года. Кроме того, на основе накопленных за несколько лет данных стажеры-исследователи лаборатории, студенты физико-математического факультета Алексей Делов и Карина Цыганкова продолжают работу над созданием «Робоглаза», который сможет определять множество оттенков и точно обозначать их названия. Эту разработку планируют использовать для реабилитации людей с нарушенным или ослабленным цветовосприятием.

Анастасия Разумная, Смоленский университет