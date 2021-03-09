В Ростове возбуждено уголовное дело о незаконной выдаче заключений на строительство двух многоквартирных домов

По материалам проверки прокуратуры Ростовской области следственный комитет

возбудил уголовное дело о незаконной выдаче заключений на строительство двух многоквартирных домов в Ростове (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, положительные заключения были выданы на строительство домов в пер. Зеркальном и ул. Капустина. Первый дом застройщик успел возвести до выявления нарушений.

Как отмечается в сообщении, организация, которая занимается экспертизой проектной документации, выдала положительные заключения на строительство двух многоквартирных домов несмотря на то, что представленные застройщиком документы не соответствовали градостроительным нормам и требованиям пожарной безопасности. «Выявленные нарушения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья граждан»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева