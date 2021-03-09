Число зараженных COVID-19 в Самарской области достигло 50960

За сутки в Самарской области было выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 294 человека. Также за прошедшие 24 часа умерших среди пациентов с подтвержденным COVID-19 не зарегистрировано. Об этом во вторник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области было выявлено 50960 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, за это время в регионе умерли 937 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Георгий Портнов