УФАС раскрыла в Новосибирской области картель при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

В Новосибирской области региональное управление ФАС сообщило о раскрытии картеля при реализации национального проекта «Цифровая экономика». Нарушившими закон о конкуренции (п. 1 ч. 1 ст. 17) признаны областное министерство цифрового развития и связи ООО «ПСК ОПТИКОМ», ООО «Оптиком», сообщает ведомство.

По сообщению УФАС, сговор реализован при проведении торгов на оказание услуг по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях региона. Сумма контракта составила 394 млн руб. при начальной стоимости торгов – 398 млн руб.

В частности, УФАС отметил тот факт, что госзаказчик до проведения торгов неоднократно согласовывал техзадание с компанией, которая в дальнейшем и являлась победителем торгов, а начальная цена тендера сформирована «исходя из предложений, фактически направленных один лицом».

Анна Егорова