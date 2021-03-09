Помещение в апарт-отеле ParkCity продано за 37,32 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Парк-Сити Урал» Гульчачак Шигапова сообщила о продаже помещения в уфимском апарт-отеле ParkCity (принадлежал структурам предпринимателя Марселя Юсупова и бывшего гендиректора «Баштрансгаза» Сергея Пашина) на улице Менделеева. Недвижимость продана Никите Чепурнову, который предложил выкупить помещение на девятом этаже площадью 748 кв. м и долю в праве собственности на земельный участок по начальной цене — за 37,32 млн руб.

На торги выставлены еще два помещения в ParkCity — на седьмом и восьмом этаже здания. Начальная цена каждого помещения площадью по 749 кв. м составляет 42,6 млн руб. Торги назначены на 13 апреля.

Апарт-отель находится в залоге у Сбербанка. В июне прошлого года в отношении «Парк-Сити Урал» введено конкурсное производство. На тот момент общий размер требований шести кредиторов должника оценивался в 240 млн руб. Процедура банкротства в «Парк-сити Урал» началась в 2018 году по требованию предпринимателя из Магнитогорска Сергея Сухова. Балансовая стоимость активов должника, согласно материалам банкротного дела, оценивается в 690 млн руб.

Майя Иванова