Зампрокурора Таганрога заподозрили в получении взятки

В отношении заместителя прокурора Таганрога, который в последнее время исполнял обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. Кроме того, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Согласно версии следствия, 6 марта зампрокурора получил через посредника взятку в размере 100 тыс. руб. за содействие в не привлечении к ответственности предпринимателя по результатам проверки, проводимой прокуратурой Таганрога Ростовской области. Подозреваемые были задержаны после получения взятки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, суд арестовал и. о. прокурора на два месяца.

Напомним, сейчас судебное разбирательство ведется в отношении бывшего прокурора Пролетарского района региона Сергея Калитвинцева. Ему инкриминируется взяточничество: по версии следствия, надзорщик получил 1,1 млн руб. за непринятие мер реагирования по материалам, собранным в отношении местной муниципальной газеты «Великокняжеский курьер».

Наталья Шинкарева