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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По улицам Ярославля 8 марта проехал музыкальный трамвай

В Ярославе 8 марта в честь Международного женского дня была проведена акция «Музыкальный трамвай», сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что в трамвае маршрута №7 для женщин был организован концерт живой музыки.

«На протяжении двух часов в трамвае №7 от остановки Бутусовский парк до улицы Александра Невского и в обратном направлении для пассажиров звучала живая музыка. Дамы на протяжении всего пути могли послушать любимые песни. Также зрители принимали участие в интерактивных тематических играх»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По словам начальника отдела управления по молодежной политике мэрии Владимира Карпова, в городе акцию «Музыкальный трамвай» проводят уже в третий раз. В этом году в «Музыкальном трамвае» выступил участник группы из Ярославля «Архив» Максим Семенов.

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