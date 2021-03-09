Силуанов допустил сокращение заимствований в 2021 году

Минфин России может сократить объем заимствований в 2021 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, расходы могут частично покрыть за счет бюджетных остатков прошлого года. В текущем году планируется занять 3,7 трлн руб., в прошлом — 5,3 трлн руб. Сокращение заимствований позволит сохранить уровень госдолга в пределах 20% ВВП, сказал министр.

По словам господина Силуанова, исполнение бюджета за 2020 года оказалось «лучше ожидаемого», в первую очередь за счет ненефтегазовых доходов. За счет этого значительно увеличились бюджетные остатки.

«Рост последних позволяет рассмотреть возможность направления этих средств на частичное финансирование расходов, которые идут сверх уровня структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, с одновременным сокращением объема заимствований»,— сообщил Антон Силуанов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

«Возможное сокращение в этом году заимствований обеспечит сохранение уровня государственного долга (в ближайшие три года) в пределах 20% ВВП, что позволит сохранить высокий уровень доверия со стороны инвесторов в долговой российский рынок, позволит более гибко реагировать на возможные вызовы и угрозы, в том числе связанные с пандемией»,— сказал министр.

В 2021 году дефицит бюджета заложен в размере 2,76 трлн руб., или 2,4% ВВП. В 2020 году он составлял 4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП.

О динамике на рынке облигаций читайте в материале “Ъ” «Привлекательная пауза».