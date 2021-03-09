Башкирия вошла в пятерку регионов по количеству коррупционных преступлений

Башкирия заняла пятое место в России по количеству выявленных случаев коррупции, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции генпрокуратуры Виктора Балдина. Кроме Башкирии, в пятерку самых коррупционных регионов вошли также Москва, Татарстан, Ставропольский край и Московская область. По словам господина Балдина, по количеству коррупционных преступлений всегда будут лидировать регионы, «где сосредоточено обращение финансовых активов», принимаются экономически значимые решения, расположены крупные промышленные центры и федеральные органы власти.

Дарья Кучеренко