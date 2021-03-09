09 марта, вторник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Hummer назвал дату премьеры возрожденного внедорожника-электромобиля

Концерн General Motors, возродивший бренд Hummer в виде модели электрического пикапа, который станут выпускать под маркой GMC, назвал дату премьеры электромобиля и в версии внедорожника.

Ожидается, что GMC Hummer EV SUV получит закрытый кузов с трехрядной компоновкой салона, а технически будет полностью унифицирован с уже рассекреченным пикапом GMC Hummer EV.

Премьера внедорожника GMC Hummer EV SUV, судя по опубликованному на официальном YouTube-канале видеотизеру, состоится 3 апреля. Напомним, пикап GMC Hummer EV был показан осенью 2020 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя