Hummer назвал дату премьеры возрожденного внедорожника-электромобиля

Концерн General Motors, возродивший бренд Hummer в виде модели электрического пикапа, который станут выпускать под маркой GMC, назвал дату премьеры электромобиля и в версии внедорожника.

Ожидается, что GMC Hummer EV SUV получит закрытый кузов с трехрядной компоновкой салона, а технически будет полностью унифицирован с уже рассекреченным пикапом GMC Hummer EV.

Премьера внедорожника GMC Hummer EV SUV, судя по опубликованному на официальном YouTube-канале видеотизеру, состоится 3 апреля. Напомним, пикап GMC Hummer EV был показан осенью 2020 года.