Проведение всемирной шахматной олимпиады в ХМАО перенесли на 2022 год

Всемирная шахматная олимпиада, которая должна пройти в Ханты-Мансийске и Москве, перенесена на 2022 год, сообщила пресс-служба департамента физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Ранее провести олимпиаду планировали летом 2020 года, однако она была отложена из-за пандемии COVID-19.

Напомним, всемирная шахматная олимпиада проводится с 1927 года. Планировалось, что в 2020 году церемония открытия олимпиады, турнир для лиц с инвалидностью, конгресс и генеральная ассамблея FIDE пройдут в Ханты-Мансийске, основной турнир олимпиады — в Москве.

Михаил Мананников