На квартиры для страдающих хроническими заболеваниями саратовцев приготовили 55,3 млн рублей

В Саратовской области с начала года восемь человек, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, получили квартиры. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.

В соответствии с государственной программой до конца года планируется выдать жилье 51 человеку. На эти цели выделено 55,3 млн руб., что позволит обеспечить жильем их всех, пояснил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

В 2020 году в Саратовской области 92 человека, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, получили квартиры, хотя изначально госпрограммой планировалось обеспечить квартирами только 51 человека.

Марина Ковалева