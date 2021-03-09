Шести кандидатам в Кунгурскую думу отказано в регистрации

Завершена регистрация кандидатов в депутаты думы Кунгурского муниципального округа. Как сообщает telegram-канал избирательной комиссии Пермского края, на выборы были зарегистрированы 87 кандидатов из 98 человек, представивших документы на выдвижение.

В регистрации было отказано шести кандидатам, в том числе четырем самовыдвиженцам, представившим недостоверные документы. Также было отказано двум кандидатам от КПРФ: первый скрыл сведения о судимости, второй являлся членом другой политической партии. Кроме того, четыре кандидата не были зарегистрированы, так как не сдали документы на регистрацию (два кандидата от ЛДПР и двое самовыдвиженцев). Еще один самовыдвиженец отказался от участия в выборах.

Кунгурский муниципальный округ образовался в 2020 году путем объединения Кунгура и поселений Кунгурского района в единый муниципалитет. Выборы в думу муниципального округа состоятся с 9 по 11 апреля. Новый представительный орган заменит Кунгурскую городскую думу и земское собрание муниципального района. В краевой комиссии подчеркнули, что выборы «будут проводиться в строгом соответствии с временным порядком проведения многодневного голосования». «Все бюллетени по итогам голосования избирателей 9 и 10 апреля будут помещаться в защищенные сейф-пакеты и храниться в специальных сейфах, которые будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением, что обеспечит сохранность избирательной документации»,— поясняют в крайизбиркоме.