Ипотечный портфель жителей Удмуртии на 2020 год вырос на 22,6%

На начало 2021 года ипотечный портфель жителей Удмуртии составил 97,6 млрд руб. Это на 22,6% больше, чем годом ранее, сообщает отделение-Национального банка по Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России.

В целом за 2020 год банки предоставили 24 тыс. ипотечных кредитов на 44 млрд руб. Это на 38,3% больше по количеству и на 57,9% по объему, чем в 2019 году. Средний уровень процентной ставки по жилищным кредитам в республике в 2020 году снизился с 9,85% до 7,23%.

«Снижению ставок по ипотечным кредитам способствовали госпрограммы льготной ипотеки, в частности, под 6,5%, а также смягчение денежно-кредитной политики Банка России»,— объясняет управляющий Отделением – Национальным банком по Удмуртии Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Татьяна Жиганшина.