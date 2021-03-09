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В 2022 году «Ростсельмаш» планирует запустить тракторный завод

К 2022 году ПАО «Ростсельмаш» запланировало ввести в эксплуатацию новый тракторный завод, а также создать окрасочный комплекс и начать производить собственные коробки передач для тракторов. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области.

Отмечается, что объем инвестиций в проекты оценивается в 19,9 млрд руб. «Компания планирует создать производство тракторов полного цикла различных мощностей — от 170 до 600 и более лошадиных сил»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева


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