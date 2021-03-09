За сутки в Ярославской области умерли от коронавируса три человека и 112 заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было зафиксировано 112 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в области 134 человека выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 9 марта всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 33917 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 32534 человека вылечились. 436 пациентов, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов