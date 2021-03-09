Жителя Зауралья будут судить за продажу автомобилей, угнанных в Челябинской области

Прокуратура Челябинской области утвердила заключение по уголовному делу жителя Курганской области, обвиняемого в подделке идентификационных номеров и торговле угнанными автомобилями. Он был участником организованной преступной группы, действовавшей на территории Южного Урала, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, в 2016-2019 годах группа угонщиков похитила 14 автомобилей иностранного и отечественного производства в Челябинске и Челябинской области. Машины перегоняли в Курганскую область, где соучастник подделывал идентификационные номера кузовов и двигателей, а затем продавал похищенные автомобили.

Житель Зауралья обвиняется по п. «б» ч.2 ст. 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), чч. 1,2 ст. 326 (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он заключил досудебное соглашение со следствием, в результате часть машин удалось вернуть собственникам. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Щучанский районный суд Курганской области. Имущество обвиняемого арестовано.

Уголовное дело в отношении пяти соучастников расследуется в ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.