«Наша задача — вести клиента к успеху»

В марте заместителем председателя Поволжского банка Сбербанка и куратором блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» назначен Ярослав Костарев. Региональный топ-менеджер кредитной организации рассказал, какой он видит стратегию развития бизнеса на территории присутствия компании.



— Как давно Вы переехали в Самару, и смогли ли за это время изучить специфику новых для себя территорий?

— В конце прошлого года я первый раз приехал знакомиться с командой. Это, кстати, был мой первый визит в Самару, ранее здесь не был. Поволжский банк Сбербанк — это не только Самарская область, банк курирует работу еще шести областей Поволжского федерального округа. Поэтому также успел посетить и другие регионы, в частности Ульяновск и Саратов.

Что касается бизнеса, то признаться, каких-либо кардинальных изменений для себя я не заметил: и государственные структуры, и крупные предприятия, и малый бизнес везде хотят видеть в Сбере надежное плечо, на которое всегда можно опереться. И такую возможность мы предоставляем.

Биографическая справка Ярослав Дмитриевич Костарев родился 25 июня 1986 года в Перми. Основное образование получил в Пермском филиале Высшей школы экономики по специальности «Менеджмент организации». В 2010 году начал работать в ПАО Сбербанк. В 2016 году был назначен директором управления кредитования и проектного финансирования Западно-Уральского банка Сбербанка. В 2017 году был назначен директором управления кредитования и проектного финансирования Сибирского банка Сбербанка. В 2018 году успешно завершил обучение по программе развития руководителей высшего звена совместно с London Business School. В 2019 году назначен управляющим директором — директором Центра продаж корпоративным клиентам Сибирского банка Сбербанка. С февраля 2021 года — заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.

— А что касается отраслевой специфики регионов? Ранее вы работали в Сибирском банке Сбербанка, есть различия?

— Сравнивать Сибирь с Поволжьем не совсем корректно. Отмечу просто, что в Поволжье много аграрных областей, в этом большой потенциал. Также регионы показывают хорошие темпы строительства, заметно растет рынок жилой недвижимости. Силен нефтяной и химический кластер — за минувший год в Поволжском банке Сбербанка объемы инвестиций в него выросли. Кроме того, за 2020 год мы значительно нарастили активы в машиностроении, на 110% «выросли» в здравоохранении и образовании и более чем на 250% — в фармации. Уверен, последняя отрасль, в связи с продолжением борьбы с коронавирусной инфекцией, в ближайшие годы будет привлекать все большие и большие инвестиции и станет точкой роста нашей экономики.

На самом деле, это правильный подход — смотреть на клиента через отрасли. В конце 2018 года Сбербанк активно занялся этим, и сегодня мы имеем работающий механизм для ряда отраслей. Такой подход эффективен и дает свои результаты за счет глубокого понимания специфики каждой отрасли и индивидуальной потребности клиентов.

— Можете рассказать более детально, в чем плюс такого подхода?

— Скажем так, успех состоит из нескольких простых шагов. Первый шаг — это правильный мэппинг, с определением четких границ принадлежности к той или иной отрасли не только отдельных предприятий, но и холдингов, а также смежных компаний: поставщиков, потребителей и подрядчиков. Второй шаг — адекватные продуктовые банковские решения, кастомизированные под конкретную отрасль. Третий важный шаг — релевантная повестка законодательных инициатив, актуальная для резидентов отрасли, которую банк способен вести в различных эшелонах законодательной и исполнительной властей. Конечно, есть еще ряд моментов, главная идея которых — глубокая цифровая трансформация.

— Какой вы видите роль Сбера в данном процессе?

— Ключевую. Сбер — надежный помощник в современном мире. Мы помогаем человеку, бизнесу и регионам быть успешными. Мы решаем, как финансовые, так и нефинансовые вопросы корпоративных клиентов. Продукты и сервисы Сбера помогают выстроить процессы в части улучшения клиентского опыта и комплексной цифровой трансформации компаний, в том числе по вопросам внедрения систем бизнес-анализа, планирования и бюджетирования.

— Как сам бизнес отзывается на новые внедряемые решения, и не страдают ли от этого классические финансовые направления банка?

— Диверсификация видов деятельности — это осознанный выбор, который в свое время сделал Сбербанк. И сегодня мы видим уверенный рост по всем направлениям. Если говорить сухим языком цифр, то в минувшем году кредитный портфель корпоративного блока Поволжского банка Сбербанка вырос на 64 млрд руб. и превысил 500 млрд. руб. Нашими кредитами пользуются уже более 26 тыс. частных организаций. Кроме того, в прошлом году более 12 тыс. клиентов получили с нашей помощью поддержку по госпрограмме льготного кредитования компаний из пострадавших от пандемии отраслей экономики. 21 тыс. предпринимателей зарегистрировали свой бизнес и открыли у нас счёт.

— Как бы вы охарактеризовали основные вызовы, с которыми российскому бизнесу пришлось столкнуться в прошедшем году?

— Не секрет, что за минувший год вслед за потребительским поведением населения, во многом перешедшем на дистанционные способы взаимодействия, изменились и подходы к ведению бизнеса. Не всем удалось приспособиться в равной степени. Сильнее всех удар пришелся по туристической и культурной отрасли, которая предполагает получение эмоций оффлайн, а также по сектору коммерческой недвижимости.

С другой стороны, в плюсе оказался рынок жилья — спрос на квартиры простимулировало государственное субсидирование ипотеки. С апреля прошлого года, когда начала действовать программа «Господдержка 2020», в том числе благодаря этому объем выдаваемых банком ипотечных кредитов в 2020 году вырос больше, чем на 50%. Эти инвестиции будут направлены на строительство новых объектов, новые рабочие места — а, значит, развитие территорий будет продолжено.

Мы наблюдаем рост спроса на складские помещения, и причина здесь — увеличившиеся в разы объемы интернет-торговли. Также из-за массового ухода работы и развлечений в онлайн-режим хорошо заработала телекоммуникационная отрасль.

— Что сделал Сбер, чтобы помочь бизнесу удержаться на плаву во время этого коронакризисного шторма?

— Если переход на удаленные каналы обслуживания для многих стал вынужденным шагом, то Сбер как никто другой оказался готов к такому развитию ситуации. Мы уже давно строили цифровую модель работы, и нам оставалось только протестировать ее в новых условиях и масштабировать под возросший спрос. Сбер сделал доступным более 40 небанковских сервисов для ведения бизнеса, таких как онлайн-бухгалтерия, юридические услуги и управление различными бизнес-процессами. Экосистема Сбера сегодня позволяет зарегистрировать ООО или ИП, получить кредит, запустить интернет-магазин, осуществлять закупки товаров и их доставку клиентам. И все это можно делать не выходя из дома или офиса.

Так что 2020 год дал огромный толчок для трансформации как самого бизнеса, так и подходов к нему. И наша роль в этом процессе по-прежнему эволюционирует: из кредитора мы превращаемся в настоящего бизнес-партнера с глубокой отраслевой экспертизой, который помогает снижать стоимость ведения бизнеса и управлять рисками. В целом, задача Сбера сводится к тому, чтобы вести клиента к успеху.

— Какую работу ведет Поволжский банк Сбербанка в сфере инвестирования и развития ГЧП? И есть ли на это запрос со стороны властей?

— Реализация проектов на принципах государственно-частного партнерства с каждым годом становится все более популярной. Если несколько лет назад подходы применялись в основном для строительства дорог и модернизации систем ЖКХ, то за последние два-три года мы видим существенное увеличение количества социальных проектов: школы, детские сады, поликлиники и много другое. Схема ГЧП помогает в решении задач регионов по оказанию качественных услуг населению, привлечению инвестиций, более эффективному использованию бюджетных средств и созданию новых рабочих мест. Пример Самарской области в этой части очень показателен: используя схему ГЧП, регион модернизирует системы тепло- и водоснабжения ряда городов, строит учреждения здравоохранения и образования.

Стоит отметить, что большую помощь в данном направлении оказывают федеральные программы развития. Начиная с 2021 года, федеральная поддержка создания спортивных объектов в соответствии с государственной программой «Развитие физической культуры и спорта» оказывается в первую очередь проектам, реализующимся на принципах концессий и ГЧП. Также, на текущий момент рынок, в том числе Сбер, ожидает внесение изменений в государственную программу «Развитие образования», которые позволят регионам выполнить национальные цели по ликвидации 2-й и 3-ей смены в школах с помощью механизма концессий.

— А в работе самого банка — насколько это приоритетное направление?

— Проекты на основе государственно-частного партнерства являются менее рискованными, и с большей готовностью принимают решения об их кредитовании, тем самым закрывая задачи инвестора по поиску средств. Сбербанк является одним из лидеров в этом направлении — нами разработаны типовые решения финансирования проектов в большинстве самых востребованных сферах ГЧП. В ближайшем будущем Сбербанк также планирует облегчить процесс заключения концессионных соглашений и создать для этого специальный конструктор концессий по всем отраслям, который позволит максимально точечно структурировать каждый проект с учетом его конкретных особенностей.

— Какие тренды, на Ваш взгляд, в ближайшие два-три года будут помогать развиваться бизнесу?

— Считаю, в ближайшие годы мы продолжим наблюдать за бумом интернет-торговли. Благодаря ему будет развиваться логистическая отрасль, в частности рынок экспресс-доставки. Как я уже сказал, Сбер — надежный партнер в цифровой трансформации. Продукты нашей экосистемы облегчают жизнь бизнеса с помощью готовых платформенных финансовых и нефинансовых решений, а также технологий искусственного интеллекта. У нас довольно большой набор инструментов для цифровых продаж, которые обеспечивают более качественный анализ потребительской базы на основе «больших данных», таргетирование рекламных сообщений в интернете и проведение всего комплекса расчетов в электронном виде. Наша экосистема стремится стать единой точкой, где компания может получить все, что ей необходимо, чтобы сфокусироваться только на своей ключевой компетенции, и не тратить избыточных объемов ресурсов на поддерживающие процессы.

Еще один неизменный тренд — это получение новых знаний. Мы организуем обучающие программы для малого, среднего бизнеса и самозанятых, проводим бизнес-форумы. Для региональных органов власти у нас также есть инновационные решения, которые помогут повысить комфортность региона для жителей и его привлекательность для туристов, получать оперативные данные о состоянии отдельных отраслей экономики, выявлять новые рыночные ниши для развития и поддержки предпринимательства.

— Какую точку роста вы бы обозначили для Поволжского банка Сбербанка в качестве сверхзадачи?

— В прошедшем году крупнейшие мировые бренды сфокусировались на безопасности и ответственном потреблении. Сбер тоже видит в этом одну из своих основных миссий, и вовлекает своих партнеров в ESG-повестку, формируя новые «зеленые» рынки и продукты. В качестве одного из ярких примеров приведу первую в России сделку в «зеленой» энергетике, которая была реализована на облачной блокчейн-платформе Сбера для сертификатов возобновляемой энергии (Renewable Energy Certificates, REC). Участниками сделки стали ГК «Солар Системс» и «КуйбышевАзот». «Зеленые» сертификаты подтверждают происхождение энергии из возобновляемых источников. Генерирующие компании смогут продавать такую энергию вместе с физическими поставками или отдельно от них, а сбытовые компании — покупать и погашать такие сертификаты, чтобы выполнять требования ключевых международных стандартов устойчивости.

Наша задача — вовлечь наших партнеров и клиентов в ESG-повестку во всех регионах присутствия. И уверен, с новой командой у нас это обязательно получится.

Беседовал Андрей Сазонов