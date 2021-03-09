В Ростовской области выявлено 262 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 262 случая COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Ростове-на-Дону — 100 человек. В Неклиновском районе выявлено 13 случаев заражения, в Новочеркасске — 10, в Гуково и Кагальницком районе — по девять, в Таганроге и Азовском районе — по восемь, в Зерноградском районе — семь. По пять новых случаев выявлено в Батайске, Белокалитвинском, Егорлыкском, Красносулинском, Морозовском, Мясниковском и Семикаракорском районах, по четыре — в Азове, Зверево, Аксайском, Багаевском, Орловском, Сальском и Чертковском районах, по три — в Волгодонске, Новошахтинске, Матвеево-Курганском и Песчанокопском районах, по два — в Шахтах, Верхнедонском, Веселовском, Зимовниковском, Мартыновском, Обливском, Тацинском и Цимлянском районах, по одному — в Донецке, Каменске-Шахтинском, Каменском, Кашарском, Константиновском, Милютинском и Усть-Донецком районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 273 человека. Умерли два человек.

По состоянию на утро 9 марта количество инфицированных в области превысило 75,4 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1796. Коэффициент распространения инфекции — 0,94. За весь период пандемии выздоровели более 66,1 тыс. человек, умерли 3 229 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,6 тыс. человек.

Наталья Шинкарева