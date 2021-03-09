В Воронежской области за сутки ковидом заразились 260 человек

За последние сутки в Воронежской области подтверждены 260 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 9 марта. Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 70 371.

За последние сутки в Воронежской области, по данным федеральной статистики, зарегистрировано 13 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в регионе скончались 2028 человек. За последние сутки выздоровели 289 человек.

В правительстве Воронежской области со ссылкой на данные «эпидемиологических расследований» регионального управления Роспотребнадзора 9 марта подтверждают общее количество инфицированных и выздоровевших, а также их прирост за сутки. Однако местные власти уже традиционно указывают большее число скончавшихся — 2 426 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки — 8. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

Ирина Лобанова